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Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. haftasında FT Antalyaspor, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından set şutu az farkla auta gitti.


78. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.


90. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Nuri Şahin'in şutu kaleci Abdulsamed'de kaldı.


90+4. dakikada Hakan Özmert'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Veysel'in kafası yandan auta çıktı.



Stat: Antalya


Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Kamil Çetin


FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo (Veysel Sarı dk. 82 ?), Kudriashov, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Doğukan Sinik (Sidney Sam dk. 65), Fredy, Amilton (Serdar Gürler dk. 75), Orgill (Podolski dk. 65)


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Bahadır Öztürk, Drole, Omar İmeri, Ali Eren İyican


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Dos Santos, Semih Kaya, Hadebe (Karim Hafes dk. 65), Acquah, Ahmet Ildız (Fofana dk. 46), Zeki Yavru (Mallan dk. 88), Adem Büyük, Umut Bulut (Tetteh dk. 46) Kubilay Kanatsızkuş (Mustafa Eskihellaç dk. 76)


Yedekler: Ertaç Özbir, Malan, Zuquı, Erkan Kaş, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Orgill (dk.6) (FT Antalyaspor), Orgill (dk. 12 k.k.) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Umut Bulut, Aquah, Fofana (Yeni Malatyaspor)

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