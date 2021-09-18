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Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Larin'in pasında sol kanattan ceza alanı içine giren Rıdvan Yılmaz'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1


50. dakikada Doğukan Sinik'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Fredy'in şutu üstten auta gitti.


60. dakikada Pjanic'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Larin'in kafa vuruşu direkten döndü. Ardından tekrar içeri doldurulan topta Batshuayi'nin vuruşunda savunma topu kale çizgisi üzerinden çıkardı.


65. dakikada Güray Vural'ın kaleciye kısa pasında araya giren Batshuayi, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2


76. dakikada topla buluşan Ghezzal'in ceza sahası dışından sert şutu kalecinin solundan ağlarla gitti. 2-3


83. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çıkardı.



Stat: Antalya


Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy


FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli (Hakan Özmert dk. 86 ?), Nuri Şahin (Ufuk Akyol dk. 83 ?), Gökdeniz Bayrakdar (Doğukan Sinik dk. 46), Fredy (Crivelli dk. 72), Mukairu (Amilton dk. 83 ?), Wright


Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Eren Albayrak, Milosevic, Kudriashov


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Beşiktaş: Mert Günok, Montero, Mehmet Topal (Rıdvan Yılmaz dk. 37), Necip Uysal (Pjanic dk. 21), N'skala, Josef de Souza, Salih Uçan (Oğuzhan Özyakup dk. 72), Gökhan Töre (Ghezzal dk. 46), Atiba, Kenan Karaman (Larin dk. 46), Batshuayi


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Can Bozdoğan, Güven Yalçın


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Wright (dk. 42), Veysel Sarı (dk. 44) (FT Antalyaspor), Rıdvan (dk. 49), Batshuayi (dk. 65), Ghezzal (dk.76) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Mehmet Topal,Rıdvan Yılmaz(Beşiktaş)

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