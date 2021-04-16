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Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 35.

Süper Lig'in 35. haftasında FT Antalyaspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci son anda tokatlayarak kornere çeldi.


65. dakikada Abdullah Durak'ın uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Sabo'nun şutu ağlara gitti. 1-3


85. dakikada Michalak'ın sağ çizgiden ceza alanı arka direğe ortasında Soderlund'un kafa vuruşu kalecide kaldı.


87. dakikada Hakan Özmert'in köşe vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan Naldo'nun kafa vuruşu ağlara gitti. 2-3


90+5. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Dos Santos'un set şutunu kaleci kornere çeldi.



Stat: Antalya


Hakemler: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Esat Sancaktar


FT Antalyaspor: Boffın, Mert Yılmaz (Omar İmeri dk. 87 ?), Naldo, Eren Albayrak, Ali Eren İyican (Ufuk Akyol dk. 58), Bahadır Öztürk (Hakan Özmert dk. 46), Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Amilton, Serdar Gürler (Orgill dk.78), Podolski


Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Drole, Mevlüthan Ekelik, Fehmi Koç


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokoviç, Baiano, Sabo (Dos Santos dk. 82 ?), Boldrin (Morozıuk dk. 90+2 ?), Samudio (Toft Soderlund dk. 82 ?), Abdullah Durak (Yasin Pehlivan dk. 66), Remy (Michalak dk. 66)


Yedekler: Can Ceylan, Yasin Pehlivan, Emir Dilaver, Onur Bulut, Melnjak, Merıah


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Gol: İsmail Köybaşı (dk. 3), Boldrin (dk. 6), Sabo (dk. 65) (Çaykur Rizespor) Veysel Sarı (dk. 32), Naldo (dk. 87) (FT Antalyaspor)


Sarı kartlar: Veysel Sarı, Podolski (FT Antalyaspor), Baiano, Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor)

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