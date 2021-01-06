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Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında FT Antalyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-1 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Balkovec'in sert şutu kalecinin solundan ağlara gitti. 0-1


13. dakikada Nuri'nin, ceza sahası dışından sert şutu Koray Altınay'ın eline çarptı ve sonra topu kaleci çıkardı. Pozisyonun ardından maçın VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.


19. dakikada kırmızı beyazlılarda Hakan Özmert penaltı atışını gole çevirdi. 1-1


38. dakikada Amilton'un sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasında defans uzaklaştıramadı. Topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar'ın vuruşu ağlara gitti. 2-1



Stat: Antalya


Hakemler: Hüseyin Göçek, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral


FT Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayraktar, Doğukan Sinik, Amilton, Orgill


Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Podolski, Mevlüthan Ekelik, Serdar Poyraz, Omar İmeri, Adem Metin Türk,i Mert Yılmaz


Teknik direktör: Ersun Yanal


Fatih Karagümrük: Vivieno, Roco, Campi, Hedenstad, Balkovec, N'Diaye, Biglia, Ndao, Koray Altınay, Borini, Sobiech


Yedekler: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Mevlüt Erdinç, Murat Sarıgül, Fatih Kuruçuk, Arveladze, Ramazan Civelek, Jimmy Durmaz Bertolacci, Emre Çolak


Teknik direktör: Atılay Canel


Goller: Balkovec (dk. 9) (Fatih Karagümrük), Hakan Özmert (dk. 19 pen.), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 38) (FT Antalyaspor)


Sarı kartlar: Koray Altınay, Roco (Fatih Karagümrük), Nuri Şahin (FT Antalyaspor)

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