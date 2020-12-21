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Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - İH Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. haftasında FT Antalyaspor, sahasında İH Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


32. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan yerden ortasında penaltı noktasına yakın yerde topla buluşan Sidney Sam'ın dönerek vuruşu az farkla auta çıktı.


37. dakikada Jahovic, savunmadan kaptığı topu ceza sahası içinde Amilton'a bıraktı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


40. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza sahası içine yerden verdiği pası Fredy, gelişine düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 2-0



Stat: Antalya


Hakemler: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Osman Gökhan Bilir


FT Antalyaspor: Boffin Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Fredy, Nuri Şahin, Sidney Sam, Amilton, Podolski, Jahovic


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Orgıll, Mevlüthan Ekelik, Omar İmeri, Gökdeniz Bayrakdar, Mert Yılmaz, Hakan Özmert


Teknik direktör: Ersun Yanal


İH Kayserispor: Doğan Alemdar Miguel Lopes, Aziz Behich, Cristian Sapunaru, Dimitrios Kolovetsios, Zoran Kvrzic, Aaron Lennon, Pedro Henrigue, Joseph Attamah, Manuel Fernandes, Denis Alibec


Yedekler: İsmail Çipe Oğuzhan Çapar, Kanga, Muğdat çelik, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, İlhan Parlak Adem Doğan, Gustavo, Yaw Ackah


Teknik direktör: Samet Aybaba


Goller: Amilton (dk. 37), Fredy (dk. 40) (FT Antalyaspor)


Sarı kartlar: Sidney Sam, Amilton (FT Antalyaspor)

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