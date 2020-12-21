Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - İH Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13.
Süper Lig'in 13. haftasında FT Antalyaspor, sahasında İH Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
32. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan yerden ortasında penaltı noktasına yakın yerde topla buluşan Sidney Sam'ın dönerek vuruşu az farkla auta çıktı.
37. dakikada Jahovic, savunmadan kaptığı topu ceza sahası içinde Amilton'a bıraktı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
40. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza sahası içine yerden verdiği pası Fredy, gelişine düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 2-0
Stat: Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Osman Gökhan Bilir
FT Antalyaspor: Boffin Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Fredy, Nuri Şahin, Sidney Sam, Amilton, Podolski, Jahovic
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Orgıll, Mevlüthan Ekelik, Omar İmeri, Gökdeniz Bayrakdar, Mert Yılmaz, Hakan Özmert
Teknik direktör: Ersun Yanal
İH Kayserispor: Doğan Alemdar Miguel Lopes, Aziz Behich, Cristian Sapunaru, Dimitrios Kolovetsios, Zoran Kvrzic, Aaron Lennon, Pedro Henrigue, Joseph Attamah, Manuel Fernandes, Denis Alibec
Yedekler: İsmail Çipe Oğuzhan Çapar, Kanga, Muğdat çelik, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, İlhan Parlak Adem Doğan, Gustavo, Yaw Ackah
Teknik direktör: Samet Aybaba
Goller: Amilton (dk. 37), Fredy (dk. 40) (FT Antalyaspor)
Sarı kartlar: Sidney Sam, Amilton (FT Antalyaspor)