Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 13. haftasında FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

66. dakikada Pedro Henrique, defans oyuncusu Veysel Sarı'dan kaptığı topla ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu izleyen Ümit Öztürk, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

68. dakikada atılan uzun pasta ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Pedro Henrıque'nin sert şutunu Boffın çıkardı.

Stat: Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Osman Gökhan Bilir

FT Antalyaspor: Boffin Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Fredy, Nuri Şahin, Sidney Sam (Hakan Özmert dk. 80 ?), Amilton (Gökdeniz Bayrakdar dk. 88 ?), Podolski (Eren Albayrak dk. 80), Jahovic (Orgill dk. 64)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Doğukan Sinik, Mevlüthan Ekelik, Omar İmeri, Mert Yılmaz

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kayserispor: Doğan Alemdar, Miguel Lopes, Aziz Behich, Cristian Sapunaru, Dimitrios Kolovetsios, Zoran Kvrzic (İlhan Parlak dk. 67), Aaron Lennon, Pedro Henrigue, Joseph Attamah, Manuel Fernandes (Gustavo dk. 46), Denis Alibec (Kanga dk. 46)

Yedekler: İsmail Çipe Oğuzhan Çapar, Muğdat Çelik, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Adem Doğan, Yaw Ackah

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Amilton (dk. 37), Fredy (dk. 39) (FT Antalyaspor)

Sarı kartlar: Sidney Sam, Amilton, Nuri Şahin, Naldo (FT Antalyaspor), Gustavo Campanharo (Kayserispor)