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Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 16.

Süper Lig'in 16. haftasında FT Antalyaspor, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Hamsik'in uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Djanıny'in şutu üstten auta gitti.


55. dakikada ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti.


68. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.


72. dakikada Djanıny'ın ceza alanı dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.


73. dakikada Güray Vural'ın ceza alanı altı pas içine gönderdiği topa ters vuruş yapan Dorukhan Toköz'ün dokunuşu ağlara gitti. 2-1


83. dakikada Bakesetas'ın serbest vuruştan ceza alanı içine kestiği ortada Hugo'nun ayak içi dokunuşu yandan auta gitti.



Stat: Antalya


Hakemler: Zorbay Küçük, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğrul


FT Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Naldo Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Poli, Fredy (Bahadır Öztürk dk. 90 ?), Doğukan Sinik (Eren Albayrak dk. 79), Ghacha (Floranus dk. 89 ?), Mukaıru (Wright dk. 90 ?)


Yedekler: Doğukan Özkan, Nuri Şahin, Wright, Milosevic, Ersin Zehir, Erkan Eyibil, Gökdeniz Bayrakdar


Teknik Direktör: Alfons Groenendijk


Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Bruno Peres, Hugo, Berat Özdemir (Koita dk. 79), Hamsik, Nwakaeme ? (Yusuf Sarı dk. 28), Bakasetas, Cornelius (Siopis dk. 68), Djanny


Yedekler: Arda Akbulut, Abdülkadir Ömür, İsmail Köybaşı, Denswil, Abdülkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Cornelius (dk. 24) (Trabzonspor), Fredy (dk. 35 pen.), Dorukhan Toköz (dk. 73 kk.) (FT Antalyaspor)


Sarı kartlar: Edgar, Bruno Peres, Koita, Djanıny (Trabzonspor), Fredy (FT Antalyaspor)

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