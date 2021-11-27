Süper Lig: FT Antalyaspor: 3 - A.Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 14.
Süper Lig'in 14. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada Eduardo'nun ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Boffin çıkardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
65. dakikada Alanyaspor'da Tayfur Bingöl, hakem Ali Şansalan'a şiddetli itirazdan dolayı gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
68. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mukairu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti. 2-0
89. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ceza alanı içine kestiği ortada Floranus gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0
Stat: Antalya
Hakemler: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, Murat Tuğberk Curbay
FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov (Bahadır Öztürk dk. 84 ?), Güray Vural, Poli (Hakan Özmert dk. 71), Fredy (Floranus dk. 84), Doğukan Sinik, Amilton (Milosevic dk. 84 ?), Mukairu (Gökdeniz Bayrakdar dk. 90 ?)
Yedekler: Doğukan Özkan, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Ersin Zehir, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar
Teknik Sorumlu: Alfons Francıscus Groenendıjk
A.Alanyaspor: Marafona, Juan Fran (Borja dk. 45), Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu (Efecan Karaca dk. 57), Fatih Aksoy, Emre Akbaba, Candeias (Eduardo dk. 57), Davidson (Ahmet Ildız dk. 71x), Babacar (Diedhiou dk. 71)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Buluthan Bulut, Umut Güneş, Milinovic, Furkan Bayır
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Bünyamin Balcı (dk. 40), Mukairu (dk. 68), Floranus (dk. 89) (FT Antalyaspor)
Kırmızı kart: Tayfur Bingöl (dk. 65) (A.Alanyaspor)
Sarı kartlar: Awaziem (A.Alanyaspor), Amilton (Antalyaspor)