Süper Lig: FT Antalyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17.
Süper Lig'in 17. haftasında FT Antalyaspor, Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sağ kanttan kale çizgisine inen Ndao'nun, içeriye çevirdiği topa N'diaye'nin vuruşu üstten auta gitti.
60. dakikada defanstan kaptığı topla ceza sahasına giren Doğukan Sinik'in şutunu kaleci taca gönderdi.
67. dakikada N'diaye'nin sol kattan verdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre Çolak'ın gelişine yerden sert şutu kalecide kaldı.
69. dakikada Biglia'nın pasında ceza ayayı üzerinde topla buluşan Emre Çolak'ın şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
70. dakikada Amilton'un pasıyla sol kanattan ceza alanına giren Eren Albayrak'ın şutu kalecini solundan ağlara gitti. 3-1
84. dakikada Roco, Amilton'a yaptığı sert hareketin ardından direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+4. dakikada atılan uzun topla kaleci ile karşıya kalan Orgill'in şutu Viviano'da kaldı.
Stat: Antalya
Hakemler: Hüseyin Göçek, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral
FT Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Nuri Şahin (Podolski dk. 86 ?), Hakan Özmert, Gökdeniz Bayraktar, Doğukan Sinik (Eren Albayrak dk. 63), Amilton, (İmeri dk. 90 ?), Orgill
Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Mevlüthan Ekelik, Serdar Poyraz, Adem Metin Türk, Mert Yılmaz
Teknik direktör: Ersun Yanal
Fatih Karagümrük: Vivieno, Roco, Campi, Hedenstad (Ramazan Civelek dk. 46), Balkovec, N'Diaye (Bertolacci dk. 82), Biglia, Ndao, Koray Altınay (Emre Çolak dk. 52), Borini, Sobiech (Mevlüt Erdinç dk. 66)
Yedekler: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül, Fatih Kuruçuk, Arveladze, Jimmy Durmaz
Teknik direktör: Atılay Canel
Goller: Balkovec (dk. 9) (Fatih Karagümrük), Hakan Özmert (dk. 19 pen.), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 38), Eren Albayrak (dk. 70) (FT Antalyaspor)
Kırmızı kart: Roco (dk. 84) (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Koray Altınay, Emre Çolak (Fatih Karagümrük), Nuri Şahin (FT Antalyaspor)