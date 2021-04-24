Süper Lig: FT Antalyaspor:0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 37.
Süper Lig'in 37. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Fredy'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
9. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası içi sol tarafından arka direğe kestiği ortada Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
13. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışından vuruşu meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
33. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından sert şutu yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
34. dakikada ceza sahası sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Gedson Fernandes'in direk kaleye gönderdiği şutta kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35. dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Boffin güçlükle meşin yuvarlağı kontrol etti.
41. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Ömer Bayram'ın şutunda kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.
45+3 dakikada çalımlarla ceza alanına giren Kerem Aktürkoğlu, pasını kale önündeki Halil Dervişoğlu'na bıraktı. Halil'in dokunuşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı çıkardı.
45+4. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası içinden sert şutunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı çıkardı.
Stat: Antalya
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
FT Antalyasppor: Boffin, Bahadır Öztürk (Ali Eren İyican dk. 45), Kudriashov, Naldo, Mert Yılmaz, Bünyamin Balcı, Amilton, Ufuk Akyol, Fredy, Serdar Gürler (Orgill dk.21), Podolski
Yedekler: Doğukan özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Nuri Şahin, Drole, Omar Imeri
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Galatarasay: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Luyindama, Mustafa Muhammed, Saracchi, Arda Turan, Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
Sarı kartlar: Podolski, Mert Yılmaz (FT Antalyaspor)