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Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında FTA Antalyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Wright'ın pasında topla buluşan Luiz Adriano'nun ceza sahası dışından zayıf şutu kalecide kaldı.


11. dakikada savunmadan seken topu ceza alanı içi sol kanatta önünde bulan King'in vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.


14. dakikada Güray Vural'ın sol kanttan ceza alanı içine kestiği ortada Wright'ın altı pas içinden yaptığı kafa vuruşu ağlara gitti. 1-0


20. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ceza alanı arka direğe kestiği ortaya diziyle yaptığı vuruş üstten auta gitti.


29. dakikada oluşan karambolde ceza sahası içinde topu önünde bulan Rossi'nin plase vuruşu az farkla yandan auta çıktı.


43. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan altı pas içine kestiği ortada Serdar Aziz'in kafası üst direkten oyun alanına döndü.



Stat: Corendon Airlines Park


Hakemler: Kadir Sağlam, Çağlar Uyarcan, Aleks Taşçıoğlu


FTA Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Cemali Sertel, Ufuk Akyol, Fernando Martins, Fredy, Güray Vural, Luiz Adriano, Haji Wright


Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Amar, Soner Aydoğdu, Kudriashov, Gökdeniz Bayrakdar, Mustafa Erdilman, Erkan Eyibil, Sinan Gümüş, Hakan Özmert


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Diego Rossi, Crespo, Lincoln, Joshua King, Batshuayi


Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Alioski, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Zajc, İsmail Yüksek, Emre Mor


Teknik Direktör: Jorge Jesus


Gol: Wright (dk. 14) (FTA Antalyaspor)


Sarı kartlar: Serdar Aziz (Fenerbahçe), Fernando, Fredy (FT Antalyaspor)

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