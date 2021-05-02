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Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 39.

Süper Lig'in 39. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada sol kanattan Kudriashov'un yerden pasına hareketlenen Eren Albayrak, ceza sahası içerisinde Esiti'nin müdahalesi sonucu yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.


5. dakikada topun başına geçen Fredy, topu ve kaleci ayrı köşelere göndererek takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0


31. dakikada gelişen Göztepe atağında sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Halil, yerden topu ceza sahası dışına bıraktı. Topun gelişine sert bir vuruş yapan Esiti, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


37. dakikada ceza sahasına giren Omar İmeri, sağ kanattan bindiren Bünyamin Balcı'nın önüne yerden güzel bir pas verdi. Bünyamin Balcı'nın yerden sert şutunda, topu kaleci kornere çeldi.



Stat: Antalya


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erdinç Sezertam, Osman Gökhan Bilir


FTA Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Ufuk Akyol, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Eren Albayrak ? (Omar İmeri dk.13), Podolski


Yedekler: Doğukan, Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Sidney Sam, Orgil, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert, Ali Eren İyican


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Göztepe : İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Berkan Emir, Kubilay Sönmez, Esiti, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Diabate, Jahovic


Yedekler: Arda Özçimen, Egeberk Gabel, Alparslan, Gassama, Ideye, Yılmaz Basravi, Yalçın, Beykan Şimşek, Efe Binici, Napoleoni


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Fredy (dk. 5 pen.) (Antalyaspor), Esiti (dk. 31) (Göztepe)

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