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Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Antalyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Thelin'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanında auta gitti.


50. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, rakibinden sıyrılır sıyrılmaz kaleye sert şut gönderdi, kaleci Ramazan Köse'den seken topu defans uzaklaştırdı.


72. dakikada orta sahada Hakan Özmert'in kaybettiği topu önünde bulan Hajradinovic, bekletmeden ara pasıyla topu Thelin ile buluşturdu. Ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Thelin'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın yanından ağlarla buluştu. 1-1



Stat: Antalya


Hakemler: Serkan Tokat, Kamil Çetin, Bilal Gölen


FTA Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Sidney Sam (Doğukan Sinik dk. 71), Hakan Özmert (Serdar Gürler dk. 88 ?), Nuri Şahin, Amilton (Lukas Podolski dk. 58), Fredy (Omar İmeri dk. 71), Gökdeniz Bayrakdar


Yedekler: Doğukan, Ersan Gülüm, Naldo, Orgill, Drole, Ali Eren


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku (Tosic dk. 89 ?), Haddadi, Koomson (Anıl Koç dk. 89 ?), Aytaç Kara, Bistrovic, Varga (Drinkwater dk. 76), Hajradinovic, Thelin


Yedekler: Mahmut Taşkıran, Tarkan Serbest, Evren, Mehmet, Furkan, Doğucan Haspolat, Yasin Dülder


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Goller: Hakan Özmert (dk. 38) (Antalyaspor), Thelin (dk. 72) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Thelin, Aytaç, Bistrovic (Kasımpaşa), Fredy (Antalyaspor)

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