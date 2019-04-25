Süper Lig şampiyonluğu için gözler Kastamonu'da

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle karşılaşacak. Liderin sadece 0.2 puan gerisinde bulunan Paşanın Melekleri, Cumartesi oynayacağı maç öncesinde gözler kulaklar Kastamonu'da olacak.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde sezonunun son haftasına, Süper Gençler Ligi'nden gelen yüzde 10'luk ek puanların da eklenmesiyle 33 puanla 2'nci sırada giren Paşanın Melekleri, Cumartesi, İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak. Sezonun son haftasında lider Kastamonu Belediyesi'nin sadece 0.2 puan gerisinde bulunan Paşanın Melekleri, Celal Atik Spor Salonu'nda saat 16.00'da sahaya çıkacak. Paşanın Meleklerinde maç öncesi tüm dikkat lider Kastamonu'nun saat 15.00'de başlayacak maçında olacak. Kastamonu Belediyesi, ligin son haftasında kendi evinde Polatlı Belediyesi'yle karşılaşacak. Kastamonu'nun puan kaybetmesi durumunda Paşanın Melekleri, İzmir'de Süper Lig şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

Kastamonu, ligin ilk yarısında deplasmanda Polatlı'yı 26-36 mağlup ederken Muratpaşa Belediyespor, İzmir temsilcisiyle ligin ilk yarı maçını 26-24 kazandı.