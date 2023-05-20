Süper Lig'de adım adım şampiyonluk

Türkiye hentbol tarihinde ilk kez EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası kazanan takım unvanı taşıyan Avrupa Şampiyonu Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig play-off yarı final serisi ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK'yı 31-37'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Konyaaltı, rakip kalede üst üste bulduğu gollerle ilk yarıda farkı açsa da soyunma odasına 17-17'lik skorla gitti. İkinci yarıda maça daha baskılı başlayan taraf olan Konyaaltı, dengeli giden müsabakada İzmir ekibini 31-37'lik skorla mağlup etti. Mavi Kelebekler, rövanş maçını 23 Mayıs'ta saat 16.00'da evinde oynayacak. Konyaaltı, bu maçta muhtemel bir mağlubiyet alırsa, yine evinde 24 Mayıs'ta saat 16.00'da yarı final serisinin üçüncü maçını oynayacak. Üç ayaklı maç serisinden sonra finale çıkması durumunda ise Yalıkavak-Kastamonu maçının galibiyle final oynayacak. Mavi Kelebekler, plaf-off finalini de kazanması halinde 2022-2023 sezonunda EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası'nın yanında Süper Lig Kupası'nı da müzesine götürmüş olacak. Kadın hentbolunda Türkiye'ye ilk kez Avrupa Kupası kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, şimdi hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu vurguladı. Başkan Esen, sporcularını tebrik ederek geriye kalan play-off maçlarında başarılar diledi.