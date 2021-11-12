Şüphe üzerine aranan 2 şahsın aracında ve evinde çok sayıda uyuşturucu çıktı

Antalya'da jandarma ekipleri, ormanlık alanda şüphelendikleri 2 şahsın evinde ve aracında arama gerçekleştirdi. Aramalarda 812 gram kubar esrar maddesi, 1 adet cam uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıslar, gözaltına alındı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Gökçam Mahallesi ile Akdamlar Mahallesi arasındaki ormanlık alan içerisinde bir otomobilin yol üzerinde beklediği ve araç yakınında M.T. ve M.A. isimli iki şahsın bulunduğu, kimlik sorgusu esnasında şüphe üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden şüphelinin evi ve aracında yapılan arama sonucu 812 gram kubar esrar maddesi, 1 adet cam uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıslar, gözaltına alındı.