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Şüphe üzerine durdurulan adamın üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu

Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan kişinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 19 adet MKE yapımı 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi.

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan kişinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 19 adet MKE yapımı 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi.


Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Güney Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol noktasında bugün saat 12:50 sıralarında bir araçta yapılan kimlik kontrolünde, şüpheli hareketlerde bulunan F.C.araçtan indirilerek üst araması yapıldı.


Yapılan üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca ve kutu içerisinde 16 adet, şarjörde 3 olmak üzere toplam 19 adet MKE yapımı 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı duyuruldu.

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