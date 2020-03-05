İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şüphe üzerine durdurulan araçlardan ruhsatsız tabanca çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ele geçilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ele geçilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Kestel Mahallesi Dimçayı mevkiinde uygulama görevi yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, şüphe üzerine plakaları belirtilmeyen 2 otomobilli durdurdu. Arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabancayla bunlara ait 12 adet mermi ele geçirirken, araçlarda bulunan E.Ç. ve Ç.Ş. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.