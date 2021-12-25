Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi, Kadın Çocuk Kısım ve Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli olarak durdurulan araç içerisinde ve araç içerisinde bulunan şüpheli B.Y., H.N. ve Y.D. isimli şahısların üzerinde arama yapıldı. Aramada 32 gram eroin, 15 gram kubar esrar ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli üç kişi hakkında adli işlem başlatıldı.