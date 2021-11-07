Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya'da uygulama yapan jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 gram esrar ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi mevkiinde uygulama yapan jandarma ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araçta arama yapıldı. A.Ö. ve M.Ö. isimli şahısların bulunduğu araç içerisinde yapılan arama sonucu 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 gram esrar ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.