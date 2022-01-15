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Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde 8 gram eroin çıktı

Antalya’nın İbradı İlçesi’nde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan şahsın üzerinde 8 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Antalya'nın İbradı İlçesi'nde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan şahsın üzerinde 8 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akseki 23. JASAT Tim Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Derebucak-İbradı Yolunda devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyet esnasında şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan İ.A. isimli şahsın üzerinde 8 gr eroin maddesi ele geçirildi.


Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandığı belirtildi. Uyuşturucu ile mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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