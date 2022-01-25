İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şüpheli hareketlerde bulunan şahsın üzerinde tabanca bulundu

Antalya’nın Kaş ilçesinde jandarmanın devriye faaliyetinde şüpheli hareketlerde bulunan kişinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ile 3 adet 9 minimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarmanın devriye faaliyetinde şüpheli hareketlerde bulunan kişinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ile 3 adet 9 minimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İslamlar Mahallesinde bugün devriye faaliyeti icra edildi. devriye faaliyeti esnasında M.Ş.A. isimli şahsın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yapılan kaba üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ile 3 adet 9 minimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.