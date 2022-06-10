İhlas Haber Ajansı

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Şüpheli şahısların üzerinde ruhsatsız tabanca ve esrar bulundu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan şahısların üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ve esrar ele geçirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan şahısların üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ve esrar ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; Gazipaşa ilçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı önü Yol Kontrol Noktasında bir araçta yapılan kimlik kontrolünde araç sürücüsü şüpheli hareketlerde bulundu. Bunun üzerine sürücü A.Ü. isimli şahıs araçtan indirilerek üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve şarjör içerisinde 7 adet 7,65 milimetre fişek olduğu, araçta yolcu olarak bulunan M.Ş. isimli şahsın üst aramasında ise yaklaşık 3 gram esrar maddesi taşıdığı tespit edildi.


Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda, 2 şüpheli hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefetten adli işlemlere başlandığı bildirildi.

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