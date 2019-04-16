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Şüpheliler uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki 3 şüpheli, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki 3 şüpheli, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ile yakalandı.


Olay, 10 Nisan Çarşamba günü Çakal Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ekipler, kovalama sonucu durdurulan aracın içerisinde şüpheliler Ö.K, D.K. ve E.K.'yı yakaladı. Yapılan aramada ise 2 paket halinde daralı ağırlığı 27 gram metamfetamin (kristal) uyuşturucu maddesi, 3 adet extacy uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet 9x19mm çapında fişek, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.


Ö.K.'nın üzerinde yapılan incelemede ise 2 bin 845 TL, 20 euro ve 20 dolar para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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