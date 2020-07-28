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Şüphelinin yakınlarına av tüfeğiyle saldırı: 3 yaralı

Antalya’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada gözaltına alınan 1 şüphelinin yakınları, polis merkezi önünde beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada gözaltına alınan 1 şüphelinin yakınları, polis merkezi önünde beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş edilen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.



Olay, saat 16.30 sıralarında Meydan Polis Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşildere Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından bir şüpheli darp suçundan dolayı gözaltına alınarak, Meydan Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelinin yakınları da merkeze gelerek, bir süre beklemeye başladı.



Bu sırada kimliği belirsiz kişiler merkez önünde bekleyen yakınlara av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda Eyüp T., Diyar B. ve İsmail D. yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerindeki müdahalelerin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.


Polis ekipleri, merkez önünde bekleyen kişilere av tüfeğiyle ateş eden şahıslar için çalışma başlattı.

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