Sur Yapı Antalya'da dev kampanya

Bölgesine değer katan projelere imza atan Sur Yapı, Antalya'da inşa ettiği yeni şehirde dev kampanya başlattı. Kampanya kapsamında peşinatı sıfırlıyor, tam 1 yıl öteliyor ve üstelik vade farksız 5 yıla bölüyor. 180 ayda 0,69'a çekilen vade oranı ile 1+1 daireler 1.200 TL'den, 2+1'ler 2.000 TL'den, 3+1'ler 3.000 TL'den başlayan sabit taksitlerle satışa sunuluyor.

Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyada sektöre örnek teşkil eden projeleriyle adından söz ettiren Sur Yapı, hem ev almak isteyenlere hem de gayrimenkul yatırımcılarına güven ve moral aşılayacak dev kampanyasını hayata geçiriyor. Konut kredi faizlerinin düşmesiyle gayrimenkul sektöründe oluşan olumlu havaya katkı sağlayan Sur Yapı, Antalya Projesi'nde geçerli yeni kampanyasıyla gayrimenkul sektöründe bir ilke imza atıyor.

Kampanya dahilinde faizler kamu bankalarının açıkladığı orandan daha da aşağıya, yüzde 0,69'a çekilirken peşinat sıfırlanıyor. 180 ay sabit taksitle ödemelerin 1 yıl sonra başlandığı kampanyada, 1+1 dairelere 1.200 TL'den, 2+1'lere 2.000 TL'den, 3+1'lere ise 3.000 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olmak mümkün olacak.

Kamu bankalarının konut kredi faizlerini düşürmesiyle gayrimenkul sektörü yeniden hareketlenmeye başladı. Sur Yapı, hem ev almak isteyenlere hem de gayrimenkul yatırımcılarına güven ve moral veren yeni bir kampanya ile olumlu havaya katkıda bulundu. Sur Yapı'nın Antalya Kepez'de inşa ettiği Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Sur Yapı Antalya Projesi'nde geçerli yeni kampanya, ev almayı hem kolaylaştırdı hem de daha cazip hale getirdi.

Faizler 0,69'a çekildi

Sur Yapı Antalya Projesi'nden yeni kampanya dahilinde ev almak isteyenler, kamu bankalarının açıkladığı faiz oranından daha da aşağı bir oranda yüzde 0,69 vade oranı ve 180 aya kadar varan sabit taksitle kredi kullanabilecek.

Peşinatlar sıfırlandı

Sur Yapı kampanyasının bir diğer sürprizi ise peşinatların sıfırlanması oldu. Kampanya kapsamında peşinatlar 1 yıl ötelenerek tam 5 yıla bölündü.

1+1'ler 1200 TL, 2+1'ler 2000 TL, 3+1'ler 3000 TL taksitle Sur Yapı güvencesiyle geliştirilen ödeme modelinde Sur Yapı Antalya Projesi'nde bulunan 1+1 daireler aylık 1.200 TL, 2+1 daireler 2.000 TL ve 3+1 daireler de 3.000 TL'den başlayan taksitlerle alınabiliyor. Bu modelde 180 ay vade uygulanırken peşinatlar 12, 24, 36, 48 ve 60'ıncı aylarda vade farksız taksitlerle ödeniyor. Tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 15 indirim uygulanıyor.

Antalya'ya yeni bir şehir inşa ediliyor

Sur Yapı'nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla hayata geçirdiği 19 bin bağımsız bölümden oluşan Antalya Projesi'nde tüm etaplar planlandığı şekilde eş zamanlı olarak hızla devam ediyor. 23 kule vinç ve 1500'ün üzerinde işçinin 24 saat aralıksız çalıştığı projede 6417 konutluk ilk etabın çalışmaları sona doğru yaklaşıyor. Tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağı mega şehrin kendi hastaneleri, okulları, spor alanları, kültür alanları, camileri, alışveriş merkezi, alışveriş caddesi, dev şehir parkı ve ulaşım ağı olacak.

“Bu kampanyayla tüm Türkiye'den farklı gelir gruplarından vatandaşa sesleniyoruz”

Konut kredilerinin düşürülmesinin sektör için önemli bir adım olduğunu dile getiren Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “0.99'luk konut faiz indirimi, hem sektörümüze hem de Türkiye piyasasına büyük bir nefes aldırdı. Devletimiz ve kamu bankalarımızın teşvikiyle konut sektörüne büyük katkı sağlayacak bu önemli adıma bizim de kayıtsız kalmamız mümkün olamazdı. Ekonominin lokomotifi olan gayrimenkul sektörümüzün hız kazanması için fedakarlık yapmaktan, elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmedik. Sur Yapı olarak Antalya projemizi kapsayan yeni bir kampanyayı hayata geçiriyoruz. Vade oranını bankaların belirlediği oranında altına çekerek 180 ayda 0,69 seviyesine getirdik. Peşinatı sıfırladık ve 1 yıl öteledik. Üstelik vade farksız tam 5 yıla böldük. Öyle ki, 1+1 daireler 1.200 TL, 2+1 daireler 2.000 TL ve 3+1 daireler 3.000 TL'den başlayan taksitlerle alınabiliyor. Bu modelde 180 ay vade uygulanırken peşinatlar 12, 24, 36, 48 ve 60'ıncı aylarda vade farksız taksitlerle ödeniyor. Bu tabloyla aslında biz tüm Türkiye'den farklı gelir grubuna sahip vatandaşımıza sesleniyoruz. Aylık taksit ödeme gücüne sahip ancak ara ödeme ya da peşinata takılan ve konuta ihtiyaç duyan kitleye sesleniyoruz. Öğretmenimizi, polisimizi, sağlık personelimizi, özel sektör çalışanlarımızı Antalya'daki projemizde Sur Yapılı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu. Bu kampanyayla almayan kalmasın istedik, hem oturum hem yatırım için herkes erişebilsin diye gayret ettik. Nitekim kampanyamız yeni başlamasına rağmen sadece hafta sonu 3 günde satış ofisinde 600'den fazla telefon görüşmesi, 600'e yakın ziyaret ve 60 satış yaptıklarını belirten Elmas, “Bu olumlu talebin giderek artacağını düşünüyoruz. Çünkü bu kampanya geniş bir kitleye konut edinme imkanı sunuyor. Uzun süredir bekleyen talebin kampanyamızla harekete geçeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Park Etabı'nda sona yaklaşılıyor

Projenin ilk etabı olan Park etapta çalışmalar sona doğru yaklaşıyor. 6417 konuta sahip Park Etabı'nda yer alan 93 bloğun kaba yapı imalatı yüzde yüz tamamlandı. İnce yapının ise %70 seviyesine geldiği projede, bazı bloklarda dış cephe kaplamalar tamamlanmış durumda. Kalan blokların dış cephe kaplamaları ve iş bitişleri hızla devam ediyor.

İlk etapta 2019 Aralık ayında teslimler başlıyor

Türkiye ve Antalya ekonomisine bugüne kadar 1,2 milyar TL katkı sağlayan projede 2019 yılının Aralık ayında teslimlerin başlaması planlanıyor.

Dev şehir parkı olacak

Park etabı içerisinde yer alacak 157 bin metrekare yeşil alan Antalya'nın en büyük şehir parkı olacak. Kurulacak dev şehir parkının içerisinde piknik alanı, sera alanı, semt pazarı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, köy meydanı, gölet kafeleri ve çim sahaları yer alacak.

İkinci etap Sur Cadde'de hızla yükseliyor

Antalya'ya yeni bir şehir kazandıran Sur Yapı Antalya Projesi, 1,3 kilometre uzunluğundaki caddesiyle de göz dolduruyor. Alışverişten sanata, modadan finansa kadar her zevke ve ihtiyaca hitap eden, Sur Cadde'de günlük ayak hareketinin 100 bin, aylık 3 milyon, yıllık 36 milyon olması bekleniyor. İkinci etapta yer alan Sur Cadde'de inşaat hızla ilerliyor, kaba inşaatı yüzde 70 seviyesine geldi. Tamamlandığında İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nin bir benzerini Antalyalılarla buluşturacak olan Sur Cadde'de ticari alanlar, ofis ve dairelerin yanı sıra gündüz nüfusunu da çekecek pek çok sosyal ve kültürel aktivite olacak. Sur Cadde'de 1,3 kilometre uzunluğunda tramvay hattı da yer alacak.

Turkuaz etabı da belirmeye başladı

Bin 105 adet bağımsız bölümden oluşan Sur Yapı Antalya Projesi'nin merakla beklenen 3'üncü etabında da inşa çalışmaları devam ediyor. “Suyla gelen medeniyet” temasının hakim olduğu Turkuaz etabının tüm blokları su kenarında yer alıyor. Turkuaz etabı, yemyeşil bahçesi ve rengarenk çiçekleri, çocuklar ve yetişkinler için dört mevsim kullanılacak açık ve kapalı yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesiyle ön plana çıkıyor. Türkiye'nin markası Antalya'da inşa edilen bu modern şehirde geniş balkon kapıları, turkuaz rengi göletlerin, portakal ve limon ağaçlarının, zeytinliklerin, rengarenk çiçeklerin bulunduğu Turkuaz etabına açılıyor.