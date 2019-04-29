İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sural'ın hayatını kaybettiği araç görüntülendi

Dün oynanan Kayserispor maçı sonrası Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun kiraladığı VIP araç, Alanya dönüş sırasında kaza yapmış ve oyunculardan Josef Sural hayatını kaybetmişti.

Kazaya karışan minibüsteki hasar da kameralara yansıdı. Görüntülerde aracın kapısının yerinde olmadığı göze çarptı.


Aytemiz Alanyaspor'un dün deplasmanda oynadığı Kayserispor maçının ardından futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları özel VIP minibüsle takımdan ayrı olarak şehre dönüşe geçti. VIP minibüsün Alanya yakınlarında kaza yapması sonucu ağır yaralanan futbolcu Sural, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan minibüsteki hasar da günün aydınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntüde aracın kapısının yerinde olmadığı ve VIP minibüsün sağ tarafının ağır hasarlı olduğu dikkat çekti. Kazada öte yandan hava yastıklarının da alınan darbeden dolayı açıldığı görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.