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Sürücü adayı aracına otomobil çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücü adayının kullandığı araca, bir başka otomobil çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücü adayının kullandığı araca, bir başka otomobil çarptı. Kazada kurs hocası yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde sürücü adayı D.D.'nin kullandığı sürücü kursuna ait 07 MSS 19 plakalı otomobille C.K.'nın kullandığı 06 SR 088 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücü adayının kullandığı otomobil ise çarpmanın şiddetiyle yol kenarında park halindeki 07 E 9707 plakalı araca arkadan çarparak durdu. Kazada otomobilde bulunan kurs hocası A.Y. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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