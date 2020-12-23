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Sürücülerin kaldırımdaki trafik kavgası cep telefonu kamerasında

Antalya’da trafikte tartışan iki kişinin, hızlarını alamayıp kaldırımda kavga ettiği görüntüler sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da trafikte tartışan iki kişinin, hızlarını alamayıp kaldırımda kavga ettiği görüntüler sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte tartışmaya başlayan iki sürücü, araçlarını kenara çekip bir anda kavgaya tutuştu. Sürücülerden birisi diğerini yere yatırırken, çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı.


O anlar ise olay yerinden geçen diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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