Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarparak kaza yaptı. Sürücünün yaralandığı kazada yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Manavgat ilçesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Dürdane Abay, idaresindeki 07 BEB 165 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yolun solundaki, ardından sağındaki çelik bariyerlere çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan Dürdane Abay'ı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D-400 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafiğin bir süre tek şerit üzerinden ilerlediği görüldü.