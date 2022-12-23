Sürüden ayrılan flamingo sahile indi

Göç yolunda olan bir flamingo sürüden ayrılarak Belek'te sahile indi. Akşam saatlerinde tek başına görülen flamingo bir süre sahilde gezdi. Akşam saatlerinde sahildeki vatandaşların ilgi odağı haline gelen flamingoya bölgede balık avlayan bir vatandaş ise balık uzattı. Bir süre sahilde dolaşan flamingo tekrar havalanarak uzaklaştı.

Flamingoya balık uzatan Murat Makal, "Az önce çok güzel bir flamingo gördük. Güzel bir andı. İki yıldır burada yaşıyorum ilk kez burada bir flamingo gördüm. Balık vermek istedim ama ürktüğü için yiyemediğini düşünüyorum" dedi.