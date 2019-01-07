Süs bitkileri ihracatı 100 milyon dolara ulaştı

OAİB Başkanı İsmail Yılmaz, Türkiye'nin 2018 yılı Süs Bitkileri ihracat rakamlarını açıkladı. Yılmaz, süs bitkileri ve mamulleri sektör ihracatının bu yıl tarihin en büyük artışını göstererek rekor kırdığını söyledi. Süs bitkileri ihracatının 2018 yılında geçen yıla göre yüzde 17 artış ile 100 milyon dolara yükseldiğini belirten İsmail Yılmaz, “ihracat yapılan başlıca pazarlarımız Hollanda, Özbekistan, İngiltere, Almanya, Azerbaycan, Irak, Türkmenistan, Gürcistan, Romanya ve ABD oldu. Hollanda'ya ihracatımız yüzde 33 artış gösterdi. Özbekistan'a yüzde 29, Azerbaycan'a yüzde 88, Gürcistan'a yüzde 47, ABD'ye yüzde 31, İspanya'ya yüzde 116 artış görüldü" dedi.

2018'de canlı bitki ihracatının yüzde 16 artarak 55,7 milyon dolar olduğunu kaydeden Yılmaz, kesme çiçek ürün grubunda 2017'ye göre yüzde 19 artışla ihracatın 34 milyon dolara ulaştığına dikkat çekerek, "İhracatımızdaki bu başarıda emeği olan bütün ihracatçılarımıza teşekkür ederiz. 2019 yılında da ihracatımızın yeni başarılara imza atarak 125 milyon dolara ulaşmasını hedefliyoruz."