Süs bitkilerinde ihracatı artıracak adımlar

Antalya'da süs bitkilerine yönelik sertifikasyon çeşitleri ve avantajları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Green Cities Danışmanlık ve MPS Türkiye Koordinatörlüğü, uluslararası alanda 'şeffaf ve sürdürülebilir' bir üretim mottosuyla kurduğu bitki denetleme sisteminin tanıtımı, işleyişi, bu alanda sağladığı sertifikasyon çeşitleri ve avantajları hakkında bilgi vermek amacıyla Akra Barut Otel'de tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıya, Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, SÜSBİR Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Kocaoğlu, MPS Türkiye Müdürü Raymond Scheepens, süs bitkileri üreticileri ve ihracatçılar katıldı.

"Kalite ve verimi artırıyor, pazarlamanın önünü açıyoruz"

MPS Türkiye Koordinatörü ve Green Cities Danışmanlık Genel Müdürü Pınar Acar, MSP'nin bahçecilik ve çiçekçilik sektörünün üretimini tarafsız denetçiler ile sertifikalandırdığını belirterek, "Daha karlı sürdürülebilirlik" sloganıyla süs bitkileri ve kesme çiçek üreten firmaların uluslararası pazarlara açılmasını sağladığını kaydetti. Yaptıkları tavsiyelerle üretim maliyetlerini azaltarak, verimi artıracak süreci yönettiklerini bildiren Acar, yaptıkları çalışmanın çevre dostu olduğunu vurguladı. Acar, sertifikasyon programının süs bitkileri sektöründe üretim yapan firmaların küresel standartlara ulaşmasını sağladığını ve maliyetlerini azaltarak verimliliği arttıran süreçleri geliştirdiğini bildirirken, "Firmaların uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırıyor, ticaret hacminin arttırılmasına katkıda bulunuyor, ürünlerinin kalite ve sürdürülebilirliğinin kanıtlanabilmesi için şeffaflık ve ölçülebilirlik sağlıyoruz" dedi.

"Üretim sorunumuz yok pazarlama sorunumuz var"

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Antalya'nın iyi bir tarım kenti olduğunu belirtirken, üretimde kalite ve sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti. Özen, "Nasıl satacağını bilmiyorsan ne ürettiğinin çok bir anlamı yok. Tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak için pazarlama kısmına bakmamız gerekiyor. Bizim pazarın istediği kalitede ürün yetiştirmemiz şart" diye konuştu. Antalya'da 7 milyon tona yakın yaş meyve sebze üretimi olduğunu, 500 milyon adet de süs bitkisi üretimi yapıldığını bildiren Özen, süs bitkisinin yüzde 90'ının ihraç edildiğini ancak üretim arttığında nereye, nasıl pazarlanacağının bilinmediğini kaydetti.

"Toprağı ve suyu kirletmeden üretim"

Tarladan sofraya gıda güvenliği konusunda sıkıntı olmadığını kaydeden Mustafa Özen, "Dünyanın en güvenilir ürünlerini yetiştiriyoruz. Ürünümüzü anlatamamız ve değerinde pazarlayamamız en büyük sıkıntı. Bizim artık alternatif üretim metodlarına geçmemiz gerekiyor. Kaliteli üretim yaparak ürün miktarını artırmamız şart" dedi. MPS'nin sürdürülebilir tarım hedefinin iyi tarım uygulamalarıyla örtüştüğüne dikkat çeken Özen, "Bizim iki değerimiz var; suyumuz ve toprağımız. Suyumuzu ve toprağımızı koruyarak, kaliteli üretim yapıp değerinde pazarlamalıyız. Para kazanacağız elbette ama bu toprakları gelecek nesillere sağlıklı teslim ederek. Hem tanınırlık hem kalite açısından yapılan denetimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umuyorum MPS'nin yürüttüğü sertifikasyon programları tarımımıza faydalı olur" diye konuştu.

"Kendi katma değerimizi oluşturalım"

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, tarımsal üretimde bir sıkıntı olmadığını ancak marka değerinin oluşturulması gerektiğini vurguladı. Ünlü, MPS gibi firmaların üreticiye, sektöre ciddi katkılar sunduğunu söyledi.

"Yeni pazarlar şart"

SÜSBİR Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Kocaoğlu, iç pazarda olduğu kadar dış pazarda da söz sahibi olunması gerektiğini vurgularken, "Sürdürülebilirlik ve kalite konusunda uluslararası sertifikasyon çalışmaları yapan MPS ve Green Cities de bitki ihracatı konusunda önemli bir fırsattır" dedi.

MPS Türkiye Müdürü Raymond Scheepens, bahçecilik ve çiçekçilik sektörünün kanıtlanabilir ve sürdürülebilir üretimini tarafsız denetçiler ile sertifikalandıran MPS'nin 46 ülke ve 3000 firma ile alanında lider bir kuruluş olduğunu bildirdi. Scheepens, MPS'nin ayrıca Ticaret Portalıyla sertifika sahibi firmaların görünürlüğünü sağladığını kaydetti.

Toplantıda firma temsilcileri, MPS ile çalışma deneyimlerini ve kazanımlarını katılımcılarla paylaştı.