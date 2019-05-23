Süs havuzlarında temizlik zamanı

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'da yaz sıcaklarını kendini yavaş yavaş hissettirmeye başlamasıyla birlikte parklarda bulunan süs havuzlarında temizlik çalışmasına başladı.

Antalya'nın yaz güneşi yavaş yavaş yüzünü gösterirken Muratpaşa Belediyesi de sıcak yaz akşamlarında mahallelilerin bir araya geldiği parklarda kapsamlı bir temizlik çalışmasına başladı. Görevliler, parklara aynı bir renk katan süs havuzlarını temizliğiyle çalışmalara başladı. Süs havuzlarının içindeki suyu tahliye edilmesinin ardından dipte oluşan yosun ve çamuru temizleyen ekipler sonrasında kimyasallarla detaylı temizlik işlemi gerçekleştiriyor. Temizlik çalışmalarıyla birlikte süs havuzlarının elektrik ve su tesisatında gerekli incelemeler de yapılıyor.