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Süt aldığı aracın önünden karşıya geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde aniden yola çıkan çocuk otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aniden yola çıkan çocuk otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Kaza, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyyar sütçüden süt aldıktan sonra süt aracının önünden yolun karşısına geçmeye kalkışan 8 yaşındaki B.E.G.'ye Çeltikçi istikametinden Manavgat Şehir merkezi istikametine seyir halindeki N.Ö.'nün kullandığı 07 LKS 32 plakalı otomobil çarptı. Kazada B.E.G. yaralanırken otomobil sürücüsü kazanın etkisiyle şoka girdi. Otomobilde yolcu olarak bulunan araç sürücüsünün eşi, ambulansı beklemeksizin yaralanan çocuğu otomobille Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada yaralanan 8 yaşındaki B.E.G., Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi yoğun bakım ünitesi servisine kaldırıldı.

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