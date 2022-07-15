Süt alıp evine dönerken yolda fenalaşarak hayatını kaybetti

Antalya'da marketten süt alıp evine dönmekte olan yaşlı adam, yolda fenalık geçirerek kaldırım üzerine yığıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı adamın dakikalar önce sohbet ettiği büfe sahibi, “Ölüme gittiğini bilsem vedalaşırdım” dedi.

Olay, Çankaya Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde meydana geldi. Marketten süt almak için evinden çıkan 70 yaşındaki İmam Balkıs, kaldırım üzerinde hareketsiz halde bulundu. Yaşlı adamın hayatını kaybettiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. Balkıs'ın ölümünden dakikalar önce sohbet ettiği büfe sahibi ise olanlara inanamadı.

“Ölüme gittiğini bilseydim vedalaşırdım”

Büfe sahibi Lütfi Yalçınkaya, “Bana gelip süt sordu, ben de süt satmadığımızı söyledim. Tekrar yanıma geldi. 'Nereden geldin?' dediğimde, 'Sütü aldım eve doğru gidiyorum' dedi. Ben gitti sandım, ancak bizim karşımızdaki sitenin kapıcısı, 'Abi seninle konuşan adam orada yatıyor, ölmüş galiba' dedi. Ben de 'Nasıl olur daha yeni konuştuk' dedim. Yanına gidip baktım, adam hayatını kaybetmişti. Sonrasında polisi çağırdım. Adam evine gidiyordu, ölüme gittiğini bilseydim vedalaşırdım” dedi.