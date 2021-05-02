‘Süt dişleri' Büyükşehir'e emanet

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ilçesinde yapımını tamamladığı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 7-14 yaş arasındaki çocuk hasta kabulüne başladı. Pandemi şartlarında hizmet veren merkezde sosyal güvence aranmaksızın diş muayenesi ve tedavisi yapılıyor. Merkez, randevulu olarak hasta kabulü yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sakarya Bulvarı'ndaki yeni, modern binasında faaliyete geçti. Merkez, ilk etapta 7-14 yaş grubundaki çocuklara hizmet veriyor. Sosyal güvence aranmaksızın muayene ve tedavi yapılan merkezde 4 diş hekimi görev yapmaya başladı. Tam kapanma döneminde de hizmet verecek poliklinikte çocuklara yönelik ağız diş muayenesi, panoramik röntgen çekilmesi, dolgu, süt dişlerine kanal tedavisi, çekim ve diş taşı temizliği yapılıyor. Gelecekte diş hekimi sayısı 10'a çıkacak ve merkezden yetişkinler de yararlanabilecek.

“Randevulu hizmet”

Merkezde pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği bütün önlemler alındı. Bu kapsamda klinikler düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, randevulu olarak hizmet veriyor, tedavi de buna göre planlanıyor.

“Modern teknolojiyle tedavi”

Sakarya Bulvarı Otogar Kavşağı yakınındaki 5 katlı ve 2 bin metrekare kapalı alana sahip bina Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamlı bir sağlık merkezine dönüştürdü. Teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı merkezde, ağız ve diş sağlığı konusunda tanı ve tedavi işlemleri gerçekleştiriliyor. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ilk etapta 7-14 yaş çocuklar için ücretsiz diş muayenesi ve koruyucu tedaviler uygulanacak.

“İhtiyaçlara cevap verecek”

Modern şartlarda hizmet verecek sağlık merkezi bünyesinde 10 ünitelik bir diş polikliniği, 5 adet normal poliklinik hekimliği ile engelli hastaların daha kolay ve bir şekilde tedavi olabilmeleri için engelli diş polikliniği oluşturuldu. Merkez içerisinde panoramik röntgen cihazı, bebek bakım ünitesi ve oyun odası da bulunuyor.