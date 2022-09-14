Sütçüler Mahallesi'ne ASM geliyor

Sütçüler Mahallesi'ne kazandırılacak olan 250 metre karelik 5 hekimli ASM, Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağışlanacak.

Kepez Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle Sütçüler Mahallesi, Aile Sağlığı Merkezi'ne(ASM) kavuşuyor. Kepez'in Sütçüler Mahallesi'ne 27122 ada ve 7 parsel üzerine inşa edilecek 250 metre karelik 5 hekimli “Aile Sağlığı Merkezi” için imzalar atıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın makamında gerçekleşen imza törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, hayırsever Erdoğan Bayen ve Tuncay Kaya katıldı. Yapım aşamasının 10 ayda bitirilmesi hedeflenen Aile Sağlığı Merkezi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağışlanacak. Sağlık üssü Kepez'e bir sağlık kuruluşunun daha kazandırılıyor olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez Sütçüler Mahallemize hayırsever ve Belediye işbirliğiyle yeni bir Aile Sağlığı Merkezi geliyor. Hayırseverlerimiz Erdoğan Bayen ve Tuncay Kaya beylere şükranlarımızı sunuyorum” dedi.