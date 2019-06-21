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Syedra'da kazı çalışmaları başlıyor

Alanya’nın önemli arkeolojik ve kültürel değerlerinden biri olan Syedra Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başlıyor.

Alanya'nın önemli arkeolojik ve kültürel değerlerinden biri olan Syedra Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda yüzey araştırmaları yapılan Syedra kent bölgesi, yürüyüş yolları tamamlanarak turistlerin gezebileceği bir noktaya ulaşmıştı. Yüzey çalışmalarında Helenistik Dönem'e ait seramikler, kırmızı astarlı servis tabakları, Bizans Dönemi'ne ait sırlı seramikler, cam kaplara ait parçalar, çeşitli metal objeler, kirman ve dokuma tezgâhları ortaya çıkarılmıştı. Buluntularla birlikte Syedra Antik Kenti'nde sütunlu cadde, hamam, tapınak, sarnıçlar, bazilika, tiyatro, zeytin işleme atölyesi ve agora gibi yapılar detaylı araştırılmış ve kayıt altına alınmıştı. Konuyla ilgili ALTİD yöneticilerine seminer veren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.Hasan Ertuğ Ergürer ve Alanya Arkeoloji Müzesi Müdürü Seher Türkmen, yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.



"Sezonun uzaması için elzem"


Yapılan çalışmaların önemine işaret eden ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, Syedra Antik Kenti'nin Alanya turizmi için büyük önem taşıdığını söyledi. “Tatil sezonunun uzatılması, şehre gelen turistin daha fazla uğrak yerinin olması yani turizmin çeşitlendirilmesi ve deniz, kum, güneş üçlemesinin dışına çıkılması anlamında çalışmalar ülke ve Alanya için büyük önem taşıyor” diyen Sili, “Kazı ekibinin taleplerini alarak bizlerin hangi alanlarda ne gibi katkı sunabileceğimiz noktasında fikirlerimizi beyan ettik. Bugüne kadar bölgenin yüzey çalışmalarında olduğu gibi bundan sonra yapılacak olan kazı çalışmalarında da dernek olarak desteğimizi sürdüreceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

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