Tahıl depolama sistemine patent

Dr. Mustafa Erbaş tarafından geliştirilen “Silo İçerisinde Karbondioksit ve Düşük Rutubet Koruması Sağlayan Tahıl ve Diğer Tane Ürünler Depolama Sistemi” Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi.

Patentle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Erbaş, ‘2015 yılında patent müracaatını yaptığımız teknoloji, yapılan incelemeler sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2015/04795 numara ile tescil edildi. Buluş; tahıl, baklagil ve yağlı tohum gibi ürünlerinin fiziksel, kimyasal, biyolojik ve teknolojik özelliklerini korumasını sağlayacak biçimde ürünün depolanacağı silo ile ilgilidir. Geliştirilen sistem özellikle, siloda depolanan taneli ürünlerin tane su içeriği ve silo içi rutubet (nispi nem) değerlerini istenen seviyelerin altında tutulmasını sağlamak ve tanelerin solunum ile oluşturduğu karbondioksiti korumak üzere tasarlandı. Buluş, tane ürünler tarafından solunumla oluşturulan suyu soğuk merkezinde topladıktan sonra silodan ayırırken ürünün solunumunu baskılayan karbondioksit içeriği yüksek havayı silo içerisine geri besleyen bir sisteminden oluşmaktadır.' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erbaş, ‘Patenti alınan karbondioksit ve düşük rutubet koruması sağlayan depolama sistemi; çeşitli tahıl, baklagil ve ayçiçeği ve fındık gibi yağlı tohumların sağlıklı koşullar altında daha uzun süre korunmalarına imkan sağlayacak.' diye bildirdi.