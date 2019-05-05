Tahılpazarı'na yeni park

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'da günlük ticari hayatın kalbinin attığı Tahılpazarı Mahallesi'nde 900 metrekarelik bir alanda park çalışmasını tamamladı. Yapılan son çalışmayla kentin en eski Mahallelerinden Tahılpazarı'nın sahip olduğu parkların genişliği 3 bin 500 metrekareye ulaştı.

Antalya'nın en eski mahallerinden mahallenin kuzey yakasında gerçekleştirilen park çalışması Çatalköprü Caddesi'ni Adnan Menderes Bulvarı'na açılan bir sokağa üzerinde bulunuyor. Sokak üzerinde karşılıklı iki ayrı parselde yapılan çalışma yaklaşık 900 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Parkta süs havuzları ve pergoleler bulunuyor.