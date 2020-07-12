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Tahliye kanalında balık ölümleri

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tarım arazilerinin sulanmasını sağlayan tahliye kanalında balık ölümleri yaşanıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazilerinin sulanmasını sağlayan tahliye kanalında balık ölümleri yaşanıyor.


Manavgat Ulualan Ovası'nda bulunan tarım arazilerinin sulanmasını sağlayan tahliye kanalında yaşanan balık ölümleri endişeye sebep oldu. Sabah işe gelen Manavgat Belediyesi barınak görevlilerinin suyun yüzünde çok sayıda irili ufaklı balığın öldüğü ihbarı üzerine gelen Sulama Birliği görevlileri, yaptıkları incelemede balık ölümlerinin bölgede bulunan zeytinyağı fabrikalarından tankerlerle getirilerek bırakılan zeytin suyundan kaynaklanmış olabileceğini belirttiler. Geçmişte tahliye kanalının sularının Manavgat Irmağı'na bırakıldığı bölgede çok sayıda balığın öldüğü gözlenirken, Sulama Birliği yetkilileri burada bulunan savakları açmak suretiyle kanalda oksijen oranını artırmaya çalıştı.


Geçtiğimiz yıl da aynı dönemlerde Kızılağaç turizm bölgesindeki Nifrit Irmağı'nda balık ölümleri yaşanmış, yapılan incelemeler sonucunda ölümlerin zeytinyağı fabrikasından bırakılan zeytin sularından kaynaklandığı belirlenmiş ve fabrikalara para cezası uygulanmıştı.

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