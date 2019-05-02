Takan atan otomobilden sağ çıktı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobil sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobil sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Kaza bugün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi hal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsün ismi belirlenemeyen 07 HM 379 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, 112 acil sağlık kiplerinin ilk müdahelesinin ardından kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.
Ters dönen araçtan dışarı sızan yakıt ise olası bir yangın ihtimaline karşı üzerine toprak dökülerek önlem alındı.