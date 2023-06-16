Takdir alan 4 kız öğrencinin de adı Elif

Atatürk İlkokulu'nda eğitim öğretim yılı sonu karne törenine katılan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, iyi dinlenmelerini, gezip, spor yapmalarını önerirken, kitap okumayı ihmal etmemelerini istedi.

4-A sınıfında takdir alan öğrencilerin karnesi Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal tarafından verilirken, takdirle ödüllendirilen 4 kız öğrencinin de isminin Elif olması dikkatlerden kaçmadı.

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı, karnelerin dağıtılmasıyla sona erdi. Eğitim-Öğretim yılının sona ermesiyle ilgili olarak Manavgat Atatürk İlkokulunda karne töreni düzenlendi. Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Mili Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ve protokol üyeleri katıldı.

4/A sınıfında takdir almaya hak kazanan öğrencilerin karne ve takdir belgeleri Vali Yazıcı, Milletvekili Çokal ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Takdir almaya hak kazanan öğrenciler arasındaki 4 kız öğrencinin de adının Elif olması dikkatlerden kaçmadı. Durumu fark eden AK Parti Antalya Milletvekili Ruba Vural Çokal, Elif Selen Öz, Elif Kısa, Elif Korkmaz ve Elifsu Yontürk isimli öğrenciler ve öğretmenleri Özlem Yaman ile hatıra fotoğrafı çektirirken tek tek tebrik etti.

4/A sınıfında öğrencilere karne ve belgelerini dağıtan protokol üyeleri okul bahçesinde düzenlenen törene katıldı. Kısa bir konuşma yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, öğrencilerden tatilde iyi dinlenmeleri, gezip oynamalarını ama kitap okumayı ihmal etmemelerini isteyerek iyi tatiller diledi.