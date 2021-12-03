Takibe alınan araçtan 4 kilogram metamfetamin çıktı

İstanbul'dan Antalya'ya karayolu ile uyuşturucu madde getirileceği yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda, 29 Kasım tarihinde gerçekleştirilen operasyonda arama yapılan bir araçta 4 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken araçta bulunan M.K. ve G.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Ayrıca aynı tarihte Ermenek Mahallesi'ndeki bir ikamete yapılan operasyonda 514 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken bu olayla ilgili olarak K.Y ve N.S. isimli şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı. Haklarında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan işlem yapılan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.