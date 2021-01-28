Takla atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak refüje savruldu. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam 21.00 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Burdur istikametine gitmekte olan Serkan Baysal yönetimindeki 34 BNB 942 plakalı otomobil, köprülü kavşak üzerinde kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Otomobil refüje savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Serkan Baysal'ın hayatının kaybettiği belirlendi.

Baysal'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaza yerinden alındı.