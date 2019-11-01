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Takla atarak karşı şeride geçip seyir halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

Antalya’nan Manavgat ilçesinde takla atarak karşı şeride geçen kamyonetin, karşı yönden gelen kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nan Manavgat ilçesinde takla atarak karşı şeride geçen kamyonetin, karşı yönden gelen kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametine seyir halindeki Davut Karşı'nın kullandığı 42 SR 842 plakalı kapalı kasa kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybedip kontrolden çıktı. Takla atarak karşı şeride geççen kamyonet Titreyengöl istikametinden Sorgun istikametine gitmekte olan Yusuf Harman'ın kullandığı kamyonete çarptı.


Kazada yaralanan araç sürücülerinden Davut Karşı, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Bir anda neye uğradığını anlayamadığını belirten kamyonet sürücüsü Yusuf Harman, karşı yönden bir aracın takla atarak havada kendi şeridine geçtiğini ve kamyonetine çarptığını canını kurtardığı için şanslı olduğunu söyledi.

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