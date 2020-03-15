Taksi şoförü bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde taksi şoförü, sokakta bulduğu içerisinde bir miktar para olan cüzdanı polisi arayarak emekli öğretmen olan sahibine ulaştırdı. Emekli öğretmen ise ödül olarak cüzdanda bulunan paranın yarısını taksi şoförüne verdi.

Alanya'da taksicilik yapan Hüseyin Ateş, aracıyla Kadıpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndan geçtiği sırada yerde bir cüzdan olduğunu fark etti. Cüzdanı alan Ateş, içerisinde 200 TL ile kimlik, banka ve emekli kartının olduğunu gördü. Ateş, cüzdanı polis karakoluna götürüp teslim etti. İnceleme yapan ekipler, cüzdanın emekli öğretmen İsmail Alkaşı'ya ait olduğunu belirleyerek telefonla kızına ulaştı. Polis karakoluna giderek cüzdanı teslim alan emekli öğretmen, daha sonra Hüseyin Ateş'in bulunduğu taksi durağına gitti. Alkaşı, duyarlılığından dolayı Ateş'e teşekkür ederek, cüzdanda bulunan paranın yarısını ödül olarak verdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.