Taksici esnafından Başkan Uysal'a işgaliye harcı teşekkürü

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, 31 Mart seçimlerinden sonra ilk meclisinde, taksici esnafından işgaliye harçlarını kaldıran Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür etti.

Muratpaşa Belediyesi 31 Mart seçimleri sonrası, yeni dönemin ilk meclis toplantısında, ticari taksilerin durak harici bekleme yerleri için ödediği işgaliye ücretini kaldırdı. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı, makamında ziyaret edip yeni dönem için kutlarken, "Başkanımız Ümit Uysal, ilk mecliste sözünü yerine getirdi. Teşekkür ederiz. Muratpaşa Belediye'mizin turizme yönelik projelerine destek vermeye hazırız" mesajını verdi.

Taksilerin ödediği işgaliye ücretinin, kendi belediye başkanlığı öncesinde bir Sayıştay raporuna bağlı olarak alınmaya başlandığını ifade eden Başkan Uysal ise, bu konunun özellikle seçim döneminde bazı çevrelerce suistimal edildiğini belirtti. Uysal, “Konuyu hukukçularla değerlendirdik. Esnafımıza söz verdik. İlk meclis toplantımızda da, taksici esnafımızın ödediği işgaliye ücretlerini kaldırdık. Verdiğimiz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.