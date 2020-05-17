İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taksici keçilerini otlatırken kalp krizi geçirdi

Kumluca’nin ilk taksicilerinden Tahsin Gemici (64) keçilerini otlatırken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kumluca'nin ilk taksicilerinden Tahsin Gemici (64) keçilerini otlatırken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Kumluca ilçesi Temel Mahallesi'nde yaşayan taksici esnafı Tahsin Gemici dün akşamüzeri keçilerini otlatmak için evinin yakınlarındaki boş araziye gitti. Akşam eve dönmeyen Gemici'yi aramaya çıkan ailesi boş arazide hareketsiz halde yattığını görü. Gemici'nin yakınları hemen 112 acil ihbar hattını aradı.


Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Tahsin Gemici'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Gemici'nin cenazesi otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.